Sheron Menezzes compartilha fotos em praia do Panamá e lamenta fim das fériasReprodução Instagram

Publicado 02/03/2026 21:24

Rio - Antes de voltar aos compromissos profissionais, Sheron Menezzes resolveu dividir com os seguidores alguns momentos especiais da temporada de descanso. Nesta segunda-feira (2), a atriz publicou um álbum ao lado do marido, Saulo Bernard, registrando dias de sol e romance no Panamá.

O destino escolhido pela família foi o país da América Central, conhecido pelas praias de águas transparentes e paisagens paradisíacas. Em tom bem-humorado, Sheron deixou claro que não estava pronta para encerrar a viagem. “Não acaba, não, férias”, escreveu na legenda do post no Instagram.Nas imagens, a atriz aparece de biquíni, aproveitando o mar cristalino e trocando carinhos com o companheiro. Em clima de sintonia, o casal protagonizou cenas de beijos e abraços à beira-mar, arrancando elogios dos fãs.“É muita beleza!”, comentou uma seguidora. “O Saulo é um homem de sorte”, opinou outra. Já uma terceira brincou: “Lindíssimos! Não consegui prestar atenção em mais nada”.Juntos há mais de 12 anos, Sheron e Saulo oficializaram a união em 2022, em uma cerimônia reservada. Eles são pais de Benjamin, de 7 anos, que costuma aparecer nas redes sociais da atriz em momentos em família.