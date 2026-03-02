Após fim de namoro, Gabi Martins surge de vestido decotado e brinda fase solteira - Reprodução Instagram

Após fim de namoro, Gabi Martins surge de vestido decotado e brinda fase solteiraReprodução Instagram

Publicado 02/03/2026 22:45

Gabi Martins apareceu radiante nas redes sociais nesta segunda-feira (2). A cantora e ex-BBB, de 29 anos, publicou fotos em que posa com um vestido branco de decote profundo, tanto na frente quanto nas costas, enquanto segura uma taça de vinho.

fotogaleria

As imagens foram divulgadas poucos dias após o anúncio do término com o comediante Matheus Fidelis, de 33 anos, conhecido como Fidelis Falante. O fim do relacionamento, que durou cerca de seis meses, foi comunicado na última sexta-feira (27), por meio das redes sociais.Nos comentários da nova publicação, fãs reagiram com elogios à artista. “Linda demais, dona de uma beleza surreal”, escreveu um seguidor. “Ninguém segura uma mulher segura”, comentou outra internauta. “Um mulherão em todos os sentidos”, publicou mais uma admiradora.No comunicado compartilhado nos stories, Gabi e Fidelis afirmaram que a decisão foi tomada em comum acordo e que o respeito entre eles permanece. “Hoje viemos aqui com carinho e verdade no coração para compartilhar algo com vocês. Depois de seis meses de história, decidimos seguir caminhos diferentes. Foram meses muito felizes, leves e cheios de momentos que vamos guardar com muito amor”, disseram.O casal havia tornado o romance público em setembro de 2025. Na época, Gabi contou que os dois começaram como amigos, trocando confidências sobre a vida amorosa. Segundo a cantora, a virada aconteceu após uma pergunta inesperada: “E se a pessoa que eu estiver procurando for você?”. A partir dali, o vínculo ganhou outro rumo.