Publicado 03/03/2026 08:44

Rio - Marco Antonio Gil Ricciardelli, conhecido como Marquito, segue internado em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Nipo-Brasileiro, em São Paulo. De acordo com o boletim médico do humorista, divulgado nesta segunda-feira (2), ele tem necessidade de cuidados intensivos.

"O Hospital Nipo-Brasileiro informa que o paciente Marco Antonio Gil Ricciardelli permanece nesta segunda (2) internado na Unidade de Terapia Intensiva, em acompanhamento contínuo por equipe multiprofissional. Mantém evolução clínica estável, sem mudanças relevantes no suporte atual. O estado geral de saúde ainda é considerado grave, com necessidade de cuidados intensivos", informa o boletim.





Marquito ganhou projeção nacional ao integrar atrações comandadas pelo tio, o apresentador Raul Gil, que o levou para a televisão. O humorista ficou conhecido pelo personagem Robogildo, do quadro "O Que É o Que É", e construiu carreira no SBT, com participações frequentes em programas de auditório, incluindo os comandados por Ratinho. O humorista sofreu um grave acidente de moto na última quarta-feira (25), na Zona Norte da capital paulista, após passar mal enquanto pilotava. Na sexta-feira (27), ele passou por uma cirurgia delicada na coluna, que durou cerca de quatro horas. No domingo (1º), o artista foi extubado.