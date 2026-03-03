Reynaldo Gianecchini e Maria Casadevall recebem famosos em espetáculo no Rio

Rio - Reynaldo Gianecchini e Maria Casadevall receberam famosos na plateia do espetáculo "Um Dia Muito Especial", no Teatro Claro MAIS RJ, em Copacabana, Zona Sul, na noite desta segunda-feira (2). Nos bastidores após a apresentação, os protagonistas cumprimentaram os amigos.

O espetáculo foi prestigiado por Danielle Winits, Wendell Bendelack, Alexia Dechamps, Carlos Bonow, Paulo Mathias Jr., Jessika Alves e mais personalidades. "Peça bonita sobre a solidão, a amizade e a complexidade humana", elogiou a atriz, através dos stories do Instagram.

'Um Dia Muito Especial'

"Um Dia Muito Especial" retrata a história de amor entre duas pessoas muito diferentes. Gabrielle, recém-demitido por ser homossexual, enquanto Antonietta é uma dona de casa solitária, mãe de seis filhos, presa num casamento marcado por machismo e traição. A produção aborda temas como aceitação, amor, transformação, preconceitos e o papel da mulher na sociedade.

O espetáculo é uma adaptação do filme homônimo de 1977, estrelado por Sophia Loren e Marcello Mastroianni. Com direção e adaptação de Alexandre Reinecke, Carolina Stofella também integra o elenco da peça. Em curta temporada, a produção ficará em cartaz até 29 de março.

