Fernanda Keulla está grávida do primeiro filho - Reprodução do Instagram

Publicado 03/03/2026 09:43 | Atualizado 03/03/2026 09:45

Rio - Fernanda Keulla está grávida do primeiro filho. A novidade foi compartilhada pela campeã do "BBB 13", no Instagram Stories, nesta segunda-feira (2). A apresentadora a postou uma foto em que aparece segurando um buquê de flores e em teste de gravidez como resultado positivo.

"Ai, gente, nem parece real! É muita emoção, amor, felicidade. Tudo ao mesmo tempo! Pronta para começar uma nova fase com alguém muito especial!", escreveu Fernanda na legenda.

O último relacionamento público da apresentadora, que mantém a vida pessoal longe dos holofotes, foi com o médico Matheus Costa. Os dois separaram em 2021.