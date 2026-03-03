Fernanda Keulla está grávida do primeiro filhoReprodução do Instagram
Campeã do 'BBB 13', Fernanda Keulla anuncia gravidez do primeiro filho
'É muita emoção, amor, felicidade', disse a influenciadora
Reynaldo Gianecchini e Maria Casadevall recebem famosos em espetáculo no Rio
'Um Dia Muito Especial' está em cartaz até o dia 29 de março
Humorista Marquito, do SBT, segue internado em estado grave
Artista sofreu um acidente de moto em São Paulo e passou por cirurgia
Gabi Martins surge de vestido decotado e brinda fase solteira
Cantora terminou recentemente o relacionamento de seis meses com Matheus Fidelis, o Fidelis Falante
Famosos prestigiam estreia de musical 'Diana – A Princesa do Povo'
Rosamaria Murtinho faz rara aparição em noite que reuniu elenco e convidados no Teatro Multiplan, na Barra
Sheron Menezzes compartilha fotos em praia e lamenta fim das férias
Atriz publicou um álbum ao lado do marido, Saulo Bernard, registrando dias de sol e romance