Após anunciar gravidez, Fernanda Keulla diz que teste era publicidade e assume namoroReprodução / Instagram

Publicado 03/03/2026 12:32 | Atualizado 03/03/2026 12:40

Rio - Após surpreender os seguidores com a publicação de um teste de gravidez positivo , a ex-BBB Fernanda Keulla voltou às redes sociais nesta terça-feira (3) para esclarecer a situação. A influenciadora, de 39 anos, negou que esteja esperando o primeiro filho e explicou que a postagem fazia parte de uma ação publicitária com um aplicativo de relacionamento.

Na última segunda-feira (2), Fernanda deu a entender que vivia um momento especial e deixou muitos fãs acreditando em uma possível gravidez. A repercussão foi imediata. Diante dos comentários e especulações, ela decidiu explicar o contexto e, assumiu publicamente um novo namoro.

“Gente, é muito doido isso. Eu estava muito ansiosa pra vir aqui contar pra vocês sobre essa minha nova fase. Sou muito reservada quanto à minha vida íntima, mas conheci uma pessoa muito especial, que reativou em mim o desejo de ter minha sonhada família”, afirmou.

Em seguida, a ex-BBB esclareceu que não está grávida e detalhou que a “nova fase” mencionada se refere ao relacionamento. “Apesar do meu desejo de conhecer alguém, eu ficava muito receosa de onde eu poderia conhecer alguém. Cansada de encontros que não davam certo, pessoas desinteressantes, de pessoas desalinhadas com meu propósito”, desabafou.

Segundo Fernanda, o casal se conheceu por meio de um aplicativo de namoro. No início, o rapaz acreditou que pudesse se tratar de um golpe, mas a situação foi esclarecida e o contato evoluiu para um relacionamento. Hoje, os dois estão juntos. “O primeiro passo para minha família foi dado”, declarou.