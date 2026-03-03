Lexa faz curso de mergulho, mostra bastidores da aula e agradece Ricardo Vianna - Reprodução / Instagram

Lexa faz curso de mergulho, mostra bastidores da aula e agradece Ricardo ViannaReprodução / Instagram

Publicado 03/03/2026 15:43

Rio - Lexa, de 31 anos, decidiu encarar um novo desafio fora dos palcos. Nesta terça-feira (3), ela contou aos seguidores que começou um curso de mergulho, presente dado pelo marido, o ator Ricardo Vianna.

Empolgada com a novidade, a artista compartilhou fotos e vídeos do primeiro dia de aula e celebrou a experiência. “E essa futura mergulhadora? Amei esse presente amor! Hoje comecei o curso para me tornar mergulhadora. Obrigada mestre Marcão pelo ensinamento”, escreveu.Nas imagens, Lexa aparece no mar de Arraial do Cabo durante o treinamento inicial, equipada com cilindro e máscara, atenta às orientações do instrutor.A nova fase acontece poucas semanas após a comemoração de seus 31 anos. A cantora reuniu familiares e amigos no Rio de Janeiro para uma “white party”, festa em que todos os convidados usaram looks brancos.Para a ocasião, Lexa escolheu um vestido branco curto com aplicação de brilho discreto. O modelo trazia recorte assimétrico no colo, alça única e detalhe que remetia a uma gargantilha.