Monica Iozzi - Reprodução / Instagram

Publicado 03/03/2026 14:49

Rio - Monica Iozzi recebeu alta do Hospital Oswaldo Cruz, em São Paulo, nesta terça-feira (3). A apresentadora e atriz havia dado entrada na unidade de saúde no último dia 26 depois de apresentar uma reação adversa a um medicamento. Antes ela ficou internada no Hospital Israelita Albert Einstein.

"O Hospital Alemão Oswaldo Cruz informa que a paciente Monica Iozzi, que estava internada na instituição desde o dia 26 de fevereiro, teve alta na manhã de hoje, dia 03/03/2026", diz o comunicado enviado ao DIA, pelo hospital.

Nas redes sociais, Monica havia falado com os fãs sobre a internação, nesta segunda (2). "Queridos, queridas, eu estou internada há uma semana. Hoje, ainda bem, é meu último dia aqui de internação, mas agora está tudo bem. Eu tive um quadro de afasia. É um quadro que você tem uma reação a um remédio e o seu corpo não responde. É uma coisa muito louca".

Ela também revelou que devido ao estado de saíde precisou cancelar sua participação no quadro "Lip Sync", do Domingão com Huck, apresentado por Luciano Huck. "Eu queria demais, porque estava muito legal o que a gente estava fazendo. Vocês não têm noção do quanto estava legal. Vocês não têm noção", lamentou.