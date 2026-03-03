Monica Iozzi Reprodução / Instagram
Monica Iozzi recebe alta após apresentar reação adversa a medicamento
Artista havia dado entrada no Hospital Alemão Oswaldo Cruz no último dia 26
Ivete Sangalo recebe alta depois de cirurgia no rosto: 'Estou ótima'
Cantora fraturou dois ossos da face ao desmaiar
Virginia Fonseca diz que se sente 'uma adolescente' ao namorar Vini Jr
Influenciadora usou uma jaqueta em apoio ao jogador após episódios de racismo
Após anunciar gravidez, Fernanda Keulla diz que teste era publicidade
Ex-BBB desmentiu que estava à espera do primeiro filho e assumiu novo namoro
Mel Lisboa recorda diagnóstico de HPV após traições do ex-namorado
Atriz participou do podcast 'Você não sabe o que eu sofri', comandado por Tati Bernardi, que foi ao ar nesta segunda-feira (2)
Campeã do 'BBB 13', Fernanda Keulla anuncia gravidez do primeiro filho
'É muita emoção, amor, felicidade', disse a influenciadora
