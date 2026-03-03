Ivete Sangalo celebra alta médica após cirurgia facial - Reprodução / Instagram

Ivete Sangalo celebra alta médica após cirurgia facialReprodução / Instagram

Publicado 03/03/2026 14:43

Rio - Ivete Sangalo recebeu alta médica nesta terça-feira (3), após passar por uma cirurgia facial realizada no último domingo (1º). A artista estava internada no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, depois de sofrer um desmaio provocado por uma síncope vasovagal.

Nas redes sociais, Ivete compartilhou o momento em que recebeu a visita da equipe médica responsável pelo acompanhamento do caso e celebrou a liberação para voltar para casa. Em tom descontraído, ela brincou com o cardiologista Roberto Kalil.

“Bom dia com esse gato! Roberto Kalil, o homem que derrete os corações. Eu estou ótima! E você? Todo arrumado! Sua moral está alta e eu vou ter alta?”, perguntou a cantora. O médico respondeu: “Minha moral está alta e você vai ter alta já”. Na sequência, Ivete comemorou: “Glória a Deus”.

O episódio ocorreu após uma sequência intensa de compromissos durante o Carnaval. Segundo a artista, ela enfrentou uma virose que provocou diarreia e desidratação, quadro que culminou no desmaio.

“Dessa vez, bati o rosto no chão e quebrei dois ossos”, relatou.