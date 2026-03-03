Agatha Moreira posa de biquíni de vaquinha e anima seguidores com álbum de 'feverê' - Reprodução Instagram

Agatha Moreira posa de biquíni de vaquinha e anima seguidores com álbum de 'feverê'Reprodução Instagram

Publicado 03/03/2026 17:33 | Atualizado 03/03/2026 17:37

Agatha Moreira, de 34 anos, chamou atenção nesta terça-feira (3) ao publicar um álbum de fotos do seu “feverê”, como apelidou o mês de fevereiro. Entre os registros de Carnaval, um clique de biquíni de vaquinha roubou a cena.

As imagens reúnem fantasias, bloquinhos e momentos de folia. Nos comentários, os seguidores reagiram com bom humor e muitos elogios. “Eu aqui toda descabelada e me deparo com essa beleza logo cedo”, brincou uma fã. “Maravilhosa”, “Lindona” e “Diva” também apareceram.

Durante o Carnaval, Agatha e Rodrigo Simas contaram que conseguiram equilibrar a maratona da festa com os compromissos profissionais, incluindo as gravações da próxima novela das seis, da qual o ator faz parte. O casal ainda marcou presença na Marquês de Sapucaí após um bate e volta para Salvador.

“Quando dá, a gente vai. Quando não dá, segura. Mas sempre que surge a chance, a gente se diverte”, afirmaram.