Agatha Moreira posa de biquíni de vaquinha e anima seguidores com álbum de fotos
Atriz relembra Carnaval com fotos da folia e recebe chuva de elogios nas redes
Lexa inicia curso de mergulho: 'Futura mergulhadora'
Cantora ganhou as aulas de presente do marido Ricardo Vianna
Monica Iozzi recebe alta após apresentar reação adversa a medicamento
Artista havia dado entrada no Hospital Alemão Oswaldo Cruz no último dia 26
Ivete Sangalo recebe alta depois de cirurgia no rosto: 'Estou ótima'
Cantora fraturou dois ossos da face ao desmaiar
Virginia Fonseca diz que se sente 'uma adolescente' ao namorar Vini Jr
Influenciadora usou uma jaqueta em apoio ao jogador após episódios de racismo
Após anunciar gravidez, Fernanda Keulla diz que teste era publicidade
Ex-BBB desmentiu que estava à espera do primeiro filho e assumiu novo namoro
