Diogo Nogueira comemora os 20 anos do filho: 'Tô aqui pra tudo'Reprodução Instagram

Publicado 03/03/2026 18:48

É dia de festa na família Nogueira. Davi completou 20 anos nesta terça-feira (3) e ganhou homenagens públicas dos pais, Diogo Nogueira e Milena Rocha.

O cantor compartilhou fotos ao lado do filho e celebrou a data especial. “Parabéns, meu filho. Os 20 anos do dia mais feliz da vida. Orgulho demais de ver a pessoa que você tá se tornando e seguindo seu caminho! Tô aqui sempre e pra tudo! Te amo, danado”, escreveu. Davi mora com o pai no Rio de Janeiro.



Milena também fez questão de se declarar ao jovem. “Parabéns, Davi. Que Deus te abençoe e que você seja muito feliz. A vida é muito rara e breve, por isso eu te desejo felicidades. Felizes encontros, felizes escolhas, amores felizes e amizades sinceras. Te amo, meu amor. A mamãe sempre estará aqui por você”, publicou.



Diogo e Milena, que já assinou como Milena Nogueira, foram casados por mais de 15 anos e anunciaram a separação em 2015.