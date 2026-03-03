Titi Müller revela perrengue após divórcio e aconselha: 'Não casem' - Reprodução / Instagram

Publicado 03/03/2026 20:01 | Atualizado 03/03/2026 20:04

Rio - Após tornar público, em fevereiro, o relacionamento com a designer gráfica e diretora de arte gaúcha Maria Bellaguarda, Titi Müller voltou a falar sobre vida amorosa, e aproveitou para dividir uma opinião direta sobre casamento civil.

A apresentadora, que já foi casada com Tomás Bertoni e é mãe de Benjamin, de 5 anos, afirmou que não é a favor de oficializar a união no papel. Apesar da crítica à burocracia, ela fez questão de destacar que aprecia a celebração da data."Posso dar um conselho não solicitado, mas muito útil para a vida burocrática? Não se casa no papel. Eu acho o casamento uma das coisas mais lindas que tem. É a única festa que a gente decide qual data vai ser. O nosso aniversário a gente não decide, nossa formatura a gente não decide, nossa missa de sétimo dia a gente não decide... Mas casar no papel é só B.O", disse.Separada desde 2021, Titi contou que enfrentou um contratempo recente após ter a identidade roubada. Segundo ela, a situação expôs novamente as exigências burocráticas ligadas ao estado civil."Fui roubada e o meu RG estava na capinha do celular com o RG do Benjamin. Vou lá marcar PoupaTempo para refazer. Levei toda a documentação e esqueci a averbação de divórcio, que é um troço que a gente tem que levar para cima e para baixo, que vira tão importante quanto a sua certidão de nascimento. Não consegui fazer o RG", desabafou.