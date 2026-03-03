Arthur Aguiar faz 37 anos e recebe declaração apaixonada da mulherReprodução
Arthur Aguiar faz 37 anos e recebe declaração apaixonada da mulher
Campeão do BBB 22 ganhou homenagem nas redes e respondeu: 'O sortudo sou eu'
Titi Müller critica casamento após assumir namoro: 'Não casem no papel'
Apresentadora assumiu romance com a designer gráfica e diretora de arte gaúcha Maria Bellaguarda
Felipe Simas celebra 14 anos com Mariana Uhlmann e ganha declaração: 'Muitas batalhas'
Casal tem três filhos juntos
Diogo Nogueira comemora os 20 anos do filho: 'Tô aqui pra tudo'
Cantor e Milena Rocha celebram aniversário de Davi com declarações nas redes sociais
Gaab responde críticas sobre emagrecimento e confirma uso de medicamento
Cantor afirma que já havia eliminado 20 kg com dieta e treino antes de iniciar tratamento
Agatha Moreira posa de biquíni de vaquinha e anima seguidores com álbum de fotos
Atriz relembra Carnaval com fotos da folia e recebe chuva de elogios nas redes
