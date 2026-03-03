Arthur Aguiar faz 37 anos e recebe declaração apaixonada da mulher

Arthur Aguiar faz 37 anos e recebe declaração apaixonada da mulherReprodução

Arthur Aguiar completa 37 anos nesta terça-feira (3) e começou o novo ciclo com uma declaração pública de Jheny Santucci. A influenciadora usou as redes sociais para homenagear o empresário e ex-campeão do BBB 22.
Na mensagem, Jheny destacou que a data vai além do nascimento do companheiro. “Amor, hoje é seu aniversário, mas eu celebro muito mais do que o dia em que você nasceu… Celebro o homem incrível que você é, todos os dias”, escreveu.
Ela também ressaltou características que admira em Arthur, como a dedicação à família e a postura diante dos desafios. “Te admiro tanto. Pelo coração gigante, pela forma como cuida de nós, pelo pai que você é para o Gab e Sophia. Pela sua força nas dificuldades, pela sua leveza nos dias bons e pela forma como você me inspira a ser melhor. A cada dia que passa, eu me apaixono mais”, declarou.
A influenciadora ainda reforçou o desejo de seguir construindo a vida ao lado do cantor. “Você merece o mundo, e eu quero estar ao seu lado pra construir esse mundo com você. Feliz aniversário, meu amor. Que esse novo ciclo te traga ainda mais luz, porque você já é a nossa. Te amo muito.”
Arthur respondeu à publicação emocionado: “O sortudo sou eu… Te amo!!”.
