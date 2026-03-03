Paolla Oliveira brinca sobre 'treino' ao surgir carregando peso em vídeo - Reprodução Internet

Publicado 03/03/2026 21:14

Paolla Oliveira movimentou o Instagram nesta terça-feira (3) ao publicar um vídeo em que aparece carregando peso em diferentes situações do dia a dia — de caixas subindo escadas a bolsas cheias.



Na legenda, a atriz entrou na brincadeira ao comentar o suposto segredo da boa forma. “Para quem pergunta qual é o treino: levantamento de pesos e alegorias”, escreveu, ao som de Pesadão, de IZA e Marcelo Falcão.





A publicação rendeu uma enxurrada de comentários. “Quando eu crescer, quero ser forte assim igual a você”, disse uma seguidora. “Além de carregar o peso de ser uma grande gostosa!”, elogiou outra. “O segredo é a correria”, brincou mais uma.



Além do vídeo, Paolla também usou as redes para celebrar o aniversário do irmão, o advogado criminalista Leonardo Oliveira. Ela compartilhou um registro raro dos dois sorrindo na Marquês de Sapucaí durante o Carnaval e deixou uma mensagem carinhosa: “Parabéns, meu irmão Leonardo. Que a vida seja sempre gentil e doce com você. Seja muito feliz. Te amo”.