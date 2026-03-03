Bruna Biancardi aposta em visual preto e chama atenção na Paris Fashion Week - Reprodução Instagram

Publicado 03/03/2026 22:58

Bruna Biancardi marcou presença na Paris Fashion Week nesta terça-feira (3) e acabou virando assunto nas redes sociais. A influenciadora acompanhou o desfile da grife francesa Yves Saint Laurent durante a temporada de moda na capital francesa.

Para o evento, a esposa de Neymar escolheu um visual totalmente preto e sem alças. O modelo trazia saia curta na parte frontal e uma cauda longa atrás, destacando as pernas.

A produção não passou despercebida e rapidamente gerou repercussão na internet. Internautas comentaram a escolha fashion e dividiram opiniões sobre o look usado por Bruna na semana de moda. "Em êxtase com esse look!", disse uma usuária. "Tá linda, mas o sapato está estranho', pontuou outra.