Cariucha posa com as 'verdadeiras garotas da laje'Reprodução do Instagram

Publicado 04/03/2026 09:13

Rio - Cariúcha resgatou as origens como 'Garota da Laje' em uma gravação para o "SuperPop", da RedeTV!, nesta terça-feira (3), no Morro do Tuiuti. De biquíni de fita e short jeans, a apresentadora exibiu as curvas e reuniu um time de passistas no local, como Raiane Araujo, Gabriela Souza, Milena Souza e Renata.

"Poderosas no comando. Direto do Morro do Tuiuti, mostrando que beleza, força e atitude andam juntas. Favela é potência, é raiz, é brilho próprio! E vamos mostrar isso tudo no 'Superpop', Redetv!, aguardem", escreveu Cariúcha na legenda de uma publicação feita no Instagram.







Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Cariúcha (@cariuchaoficial)



Nos stories, a apresentadora mostrou que recebeu o carinho dos fãs, posou para fotos e brincou: "Paramos a comunidade". Ela também aparece sambando com as convidadas em outra postagem.

Em um trecho da gravação, Cariúcha comentou: "Diretamente da comunidade do Tuiuti, eu vim mostrar as verdadeiras garotas da laje. Vocês lembram, aquele concurso que me descobriu em 2009. 'Eu sou toda natural, bonita pra caramba'", disparou ela, se referindo a uma entrevista que deu ao "Profissão Repórter", da TV Globo, que viralizou.

Antes de ser anunciada como apresentadora do 'Superpop', Cariúcha já trabalhou como humorista e repórter do "Pânico na Band", em 2017, foi uma das participantes de "A Fazenda 15", da Record TV, em 2023, e apresentou o "Fofocalizando", do SBT, de 2024 a 2025, e integrou o júri do "Programa do Ratinho".

