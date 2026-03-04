Wagner Moura e Lázaro Ramos - Reprodução do Instagram

Wagner Moura e Lázaro RamosReprodução do Instagram

Publicado 04/03/2026 10:16

Rio - Indicado ao Oscar de Melhor Ator, Wagner Moura irá à premiação em Los Angeles, no dia 15 de março, acompanhado de Lázaro Ramos. O protagonista do filme "O Agente Secreto", que concorre em três categorias - Melhor Filme Internacional, Melhor Elenco e Melhor Filme -, falou sobre a amizade de longa data dos dois e elogiou o artista em entrevista ao Letterboxd.

"Lázaro é meu irmão. Nós nos conhecemos há 30 anos e nós trabalhamos juntos várias vezes. Ele está vindo agora para o Oscar para estar lá por mim. Nós somos muito próximos, ele é padrinho dos meus filhos, eu sou padrinho dos filhos dele. É um ator maravilhoso, um ser humano maravilhoso", declarou Wagner, na última segunda-feira (2).

Os artistas se conheceram em Salvador, quando tinham 16 e 18 anos, respectivamente, e logo ficaram amigos. Entre os trabalhos mais conhecidos dos dois juntos estão "Cidade Baixa" (2005), "Saneamento Básico", "O Filme" (2007) e "Ó Paí, Ó" (2007).