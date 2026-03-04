Wagner Moura e Lázaro RamosReprodução do Instagram
Wagner Moura irá à cerimônia do Oscar com Lázaro Ramos
Premiação acontece no dia 15 de março, em Los Angeles, nos Estados Unidos
Luana Piovani reage à pré-candidatura de Dado Dolabella: 'Piada pronta'
Ator oficializou a filiação ao MDB nesta terça-feira (4)
No morro do Tuiuti, Cariucha grava 'SuperPop' com as 'verdadeiras garotas da laje'
Apresentadora recebeu o carinho dos fãs no local e posou para fotos
Raul Gil estreia programa na internet e se emociona: 'A idade não vai me fazer parar'
Aos 88 anos, apresentador também agradece o carinho dos fãs
Dado Dolabella se filia a partido político e anuncia pré-candidatura a deputado federal no Rio
Ator diz que deseja 'trazer de volta equilíbrio para a família'
Tom Cavalcante celebra novo programa na Record e fala sobre espetáculo no Rio
Humorista também se derrete pela neta, Antonella: 'Se ela falar vovô primeiro, vou contar ao mundo'