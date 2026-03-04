Raul Gil se emociona em estreia de programa no YouTubeReprodução de vídeo
Raul Gil estreia programa na internet e se emociona: 'A idade não vai me fazer parar'
Aos 88 anos, apresentador também agradece o carinho dos fãs
Bruna Marquezine abandona cabelão e surge com corte curtinho; veja a mudança
Atriz exibiu a transformação nas redes sociais e recebeu elogios de fãs e famosos
Jade Picon e André Lamoglia surgem juntos em viagem a Paris
Atores assumiram o relacionamento no fim de 2025, após meses de especulações
Juju Salimeni e Diogo Basaglia revelam previsão para o casamento e falam sobre divisão de contas
Casal contou que pretende oficializar a união após o Mr. Olympia e explicou como lida com despesas no dia a dia
Fã de Virginia chama atenção ao tatuar imagem da influenciadora na perna
Clayton Ricardo escolheu foto de Virginia fantasiada para sua estreia como rainha de bateria da Grande Rio
Bruno Gagliasso faz desabafo sobre violência contra mulheres e cobra posicionamento dos homens
Ator publicou vídeo nas redes sociais e afirmou que o silêncio diante de abusos e agressões também é uma forma de cumplicidade
Marquito segue em estado grave na UTI, segundo boletim médico
Humorista do SBT sofreu um acidente de moto em São Paulo