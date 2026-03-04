Raul Gil se emociona em estreia de programa no YouTube - Reprodução de vídeo

Publicado 04/03/2026 08:37

Rio - Afastado da televisão há um ano e dois meses, Raul Gil estreou o programa "Talk Raul", no YouTube, no último domingo (1º), e se emocionou. Logo no início da atração, o apresentador, com os olhos marejados, agradeceu o carinho e preocupação dos fãs e disse que não pretende parar de trabalhar.

"Obrigado pelas pessoas que se preocuparam comigo, muito obrigado. Eu senti nessa parada minha o carinho que o povo tem por mim. Poxa vida, eu não imaginava. Aonde eu ia, mercado, shopping, restaurante, não tinha nem noção do que eu era querido, que o povo me amava", afirmou Raul, de 88 anos.

"Por isso eu não posso parar. E a idade não vai me fazer parar. Porque eu tenho Deus no coração. E quem tem Deus no coração não envelhece, nem morre. Vai viver aqui na Terra sempre amado, lembrado com muito amor e muito carinho. Um dia também vou, mas tenho certeza que vou deixar aqui uma legião de fãs que gostam de mim. É tão bom as pessoas gostarem da gente e a gente gostar das pessoas", concluiu.

Apresentado por Raul Gil, o "Talk Raul" tem entrevistas especiais e música ao vivo. Os programas inéditos são disponilizados aos domingo, às 10h.