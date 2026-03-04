Luana Piovani - Reprodução de vídeo

Publicado 04/03/2026 09:36

Rio - Sem papas na língua, Luana Piovani falou sobre a pré-candidatura de Dado Dolabella a deputado federal do Rio durante uma interação com os seguidores, nesta quarta-feira (4). A atriz disse que o Brasil é o país da "piada pronta" e comentou as polêmicas envolvendo o ator.

"Gente, o país da piada pronta, né? Como é que pode uma pessoa que tem processo criminal se candidatar a um cargo público? Não poderia. Uma pessoa que não paga pensão, um agressor, alguém que tem um processo criminal em andamento, um ex-presidiário… todas essas coisas, né? Mas no Brasil tudo pode, gente! (…) No Brasil tudo pode, gente!", afirmou Luana.

Dado oficializou a filiação ao MDB na sede regional do partido, no Centro, nesta terça-feira (3). No vídeo em que aparece ao lado de Washington Reis, presidente do partido e ex-prefeito de Duque de Caxias, o ator diz: "Eu que agradeço a oportunidade e posso garantir que não vai faltar luta, vontade, garra para trazer de volta equilíbrio para a família, para as crianças, as mulheres, os homens. Porque a gente está vendo aí muito desiquilíbrio, muita coisa errada acontecendo e a gente precisa de mudança", comentou.

Histórico polêmico

Em outubro, a ex-namorada de Dolabella, a modelo, atriz e empresária Marcela Tomaszewski, acusou ele de agressão física e psicológica. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil. O ator já responde a outras acusações de agressão. Em 2008, foi condenado por lesão corporal contra Luana Piovani e uma camareira, Esmeralda de Souza Honório. Também já enfrentou processos por violência, desacato e pensão alimentícia.