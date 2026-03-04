Marina Sena e Juliano FlossReprodução / Instagram
"Ele está tão lindo lá, não tá? Agora todo mundo entende por que eu sou tão apaixonada", disse, arrancando aplausos da plateia.
A artista ainda contou uma curiosidade. Segundo ela, além de “Numa Ilha”, outras faixas do álbum "Coisas Naturais" nasceram sob inspiração do namorado. “’Lua Cheia’, ‘Combo da Sorte’... O loirinho inspira gente”, afirmou, em tom bem-humorado.
Marina Sena e Juliano Floss assumiram o romance em 2024. Na ocasião, o influenciador confirmou o início da relação durante participação no programa “Domingão com Huck”. Antes de oficializarem o namoro, os dois mantinham uma amizade próxima.
Marina Sena se DECLAROU para Juliano Floss após gritarem o nome dele:— UpdateCharts (@updatecharts) March 3, 2026
"'Nossa, 'Numa Ilha' pro Juliano Floss?' Sim, gente. Não só 'Numa Ilha', tá? 'Numa Ilha', 'Lua Cheia', 'Combo da Sorte'. Ele me inspira." #BBB26
pic.twitter.com/ndQoqyO6tF
