Marina Sena e Juliano FlossReprodução / Instagram

Rio - Marina Sena não escondeu a admiração por Juliano Floss durante apresentação no festival Verão Sergipe. No palco, a cantora reagiu aos gritos do público, que entoava o nome do influenciador, atualmente confinado no "BBB 26", e aproveitou para se declarar.
fotogaleria
"Ele está tão lindo lá, não tá? Agora todo mundo entende por que eu sou tão apaixonada", disse, arrancando aplausos da plateia.

A artista ainda contou uma curiosidade. Segundo ela, além de “Numa Ilha”, outras faixas do álbum "Coisas Naturais" nasceram sob inspiração do namorado. “’Lua Cheia’, ‘Combo da Sorte’... O loirinho inspira gente”, afirmou, em tom bem-humorado.

Marina Sena e Juliano Floss assumiram o romance em 2024. Na ocasião, o influenciador confirmou o início da relação durante participação no programa “Domingão com Huck”. Antes de oficializarem o namoro, os dois mantinham uma amizade próxima.
