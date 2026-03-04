Fred Bruno mostra closet de tênis com mais de 200 pares na coleção - Reprodução / Instagram

Publicado 04/03/2026 11:34 | Atualizado 04/03/2026 11:38

Rio - Fred Bruno, apresentador do "Globo Esporte SP" abriu as portas do seu closet exclusivo de tênis e mostrou que o hobby ultrapassou a marca dos 200 pares. Ao todo, são 222 modelos espalhados pelo cômodo, que também funciona como escritório.

A sala dedicada aos sneakers reúne prateleiras organizadas por modelo e cor. A mesa de trabalho chama atenção por um detalhe curioso: sob o vidro, cadarços substituem papéis e fotos na decoração. É ali que Fred grava conteúdos e resolve compromissos profissionais. Ele já viajou para fora do país em busca de edições específicas.Ex-participante do "Big Brother Brasil 23", Fred também comentou sobre o valor da coleção. Sem estimar cifras, descartou qualquer comparação com o prêmio do reality. “Não faço nem ideia, mas obviamente que não chega perto do valor de um BBB, nem dos antigos de R$ 1,5 milhão. Não sou maluco a esse ponto”, afirmou.Entre todos os modelos, apenas um nunca saiu da caixa: uma colaboração da Nike com Justin Timberlake, de quem o apresentador é fã. O par permanece intacto, com etiqueta e cadarço originais. “É para uma ocasião especial, só que ainda não sei qual. Ele está com etiqueta, cadarço e nunca viu rua. Talvez um dia eu o encontre e peça para ele autografar”, contou, com expectativa.