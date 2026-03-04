Monica Iozzi posa em casa após internaçãoReprodução / Instagram
“Primeiro dia em casa. Obrigada pela chuva de carinho, pessoal!”, escreveu ela, ao compartilhar um registro já recuperada.
Segundo boletim divulgado pelo Hospital Alemão Oswaldo Cruz, onde finalizou o tratamento, a alta ocorreu sem intercorrências. “O Hospital Alemão Oswaldo Cruz informa que a paciente Monica Iozzi, que estava internada na instituição desde o dia 26 de fevereiro, teve alta na manhã de hoje, dia 03/03/2026”, informou o comunicado oficial.
A internação começou no Hospital Israelita Albert Einstein, também na capital paulista. Posteriormente, a atriz foi transferida para o Oswaldo Cruz, onde permaneceu até a liberação médica.
Na última segunda-feira (2), Monica apareceu em vídeo para explicar o motivo do afastamento. Ela relatou ter apresentado um quadro de acatisia, uma síndrome neuropsiquiátrica caracterizada por inquietude motora intensa e dificuldade de permanecer imóvel, geralmente associada a reação adversa a medicamentos.
