Monica Iozzi posa em casa após internaçãoReprodução / Instagram

Publicado 04/03/2026 15:08 | Atualizado 04/03/2026 15:10

Rio - Após uma semana de internação, Monica Iozzi já está em casa. A atriz recebeu alta hospitalar na terça-feira (3) e, nesta quarta (4), surgiu nas redes sociais para tranquilizar os fãs e agradecer o apoio recebido durante o período delicado de saúde.



“Primeiro dia em casa. Obrigada pela chuva de carinho, pessoal!”, escreveu ela, ao compartilhar um registro já recuperada.