Marcela Barrozo, atriz mirim de Senhora do Destino, se forma em Odontologia e anuncia nova faseReprodução Instagram
Nas redes sociais, ela contou que a decisão de mudar de área veio após cerca de 20 anos trabalhando como atriz. “Essa semana vivi um dos momentos mais marcantes da minha vida: a minha colação de grau em Odontologia. Depois de 20 anos atuando em outra área, decidi recalcular a rota e mudar o rumo”, escreveu.
Marcela também relatou que a trajetória até a formatura foi marcada por desafios. Segundo ela, foram quatro anos intensos de estudo, repletos de inseguranças, aprendizados e superações.
Durante esse período, a vida pessoal também passou por grandes mudanças. A atriz se casou, engravidou e teve a filha Luiza, que nasceu em maio de 2024. “No meio dessa jornada, a vida aconteceu da forma mais linda possível: eu casei, engravidei, pari, vivi o puerpério… e, entre mamadas, noites mal dormidas e provas, segui firme”, contou.
Ela afirmou ainda que precisou equilibrar a rotina de estudos com os cuidados com a família. “Conciliei os cuidados com a minha família e com a minha filha com os estudos e a construção de uma nova profissão. Muitas vezes cansada, mas nunca desistindo, porque havia um sonho maior me movendo. Hoje, ao encerrar essa etapa, meu coração é só gratidão”, completou.
Durante a cerimônia de formatura, Marcela posou ao lado do marido, o advogado Luiz Fernando Pinto, e da filha do casal.
A atriz ficou conhecida por interpretar a neta da protagonista Maria do Carmo, personagem de Susana Vieira em Senhora do Destino. Ao longo da carreira, também participou das novelas Chocolate com Pimenta e Duas Caras, ambas da TV Globo. Seu trabalho mais recente na televisão foi na novela Gênesis, exibida em 2021.
