Marcela Barrozo, atriz mirim de Senhora do Destino, se forma em Odontologia e anuncia nova fase - Reprodução Instagram

Publicado 04/03/2026 17:21

Conhecida por atuar ainda criança na novela Senhora do Destino, exibida em 2004, Marcela Barrozo iniciou um novo capítulo em sua vida profissional. Aos 34 anos, a artista concluiu a faculdade de Odontologia e compartilhou a conquista com os seguidores nesta quarta-feira (4).