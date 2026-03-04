Luana Piovani afirma que fuma maconha diante dos filhos e explica motivo - Reprodução Instagram

Publicado 04/03/2026 16:30

Luana Piovani falou abertamente nas redes sociais sobre fumar maconha na presença dos filhos. A atriz, de 49 anos, é mãe de Dom, de 13 anos, e dos gêmeos Bem e Liz, de 10, do antigo relacionamento com o surfista Pedro Scooby.

O assunto surgiu depois que um seguidor questionou se ela consumia a substância perto das crianças. Ao responder, a artista afirmou que não vê motivo para esconder o hábito e explicou seu ponto de vista.

Na manhã desta quarta-feira (4), Luana abriu uma caixinha de perguntas no Instagram e escolheu responder justamente essa dúvida. “Claro! Por que eu fumaria escondida se não estou fazendo nada de errado? Olha o raciocínio. Se eu escondesse, a primeira coisa que viria à cabeça seria: ‘por que está escondendo?’. A gente esconde o que é errado, e eu não considero que seja”, declarou.

A atriz também comentou que vive em Portugal, país onde o consumo não é tratado como crime. Segundo ela, na sua avaliação, fumar maconha seria menos prejudicial do que usar cigarro ou consumir bebidas alcoólicas.

Luana acrescentou que os filhos têm conhecimento sobre o assunto justamente por conviverem com a realidade dentro de casa. “Eles sabem disso porque vivem essa experiência. Às vezes aparecem com dúvidas por causa do que ouvem na rua, mas têm o melhor exemplo do mundo”, afirmou.

Por fim, a atriz aproveitou para falar sobre sua postura como mãe. Entre risos, disse que se considera extremamente dedicada. “Eu sou uma puta mãe — literalmente [risos]. Sou muito responsável, não me atraso, cumpro tudo. O que não lembro está anotado, tudo organizado. Se algo quebra ou falta, em dois dias já está resolvido”, comentou.

Ela ainda citou uma frase dita por Pedro Scooby para definir seu padrão de cuidado com os filhos. “Como o Pedro, meu ex-marido, diz: ‘atingir o seu nível de excelência’. Aqui trabalhamos com um nível de excelência muito alto”, concluiu.