Jason Mraz chega ao Brasil para série de cinco apresentações pelo país - DIVULGAÇÃO/ Eduardo Martins

Jason Mraz chega ao Brasil para série de cinco apresentações pelo paísDIVULGAÇÃO/ Eduardo Martins

Publicado 04/03/2026 15:58

O cantor americano Jason Mraz chegou ao Brasil nesta quarta-feira (4) para cumprir uma agenda de apresentações no país. Ao todo, o artista fará cinco shows em cidades diferentes durante a passagem pelo território brasileiro. Ele se apresentará em Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Porto Alegre.

O artista foi fotografado ao desembarcar no Aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Nas imagens, o músico aparece carregando uma mala e também o próprio violão.