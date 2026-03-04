Jade Picon e André Lamoglia surgem juntos em viagem a ParisReprodução Instagram

Jade Picon e André Lamoglia estão aproveitando dias de descanso em Paris, na França. A influenciadora e ex-BBB publicou no Instagram alguns momentos da viagem, incluindo um registro em que aparece ao lado do ator diante da Torre Eiffel, um dos cartões-postais mais famosos da capital francesa. 
Jade Picon e André Lamoglia surgem juntos em viagem a Paris - Reprodução Instagram
Na legenda do carrossel de fotos, Jade escreveu apenas: “Olá, Paris”. A publicação rapidamente chamou atenção e recebeu comentários de diversos famosos.

Entre eles estava Maisa, considerada uma das melhores amigas de João Guilherme, ex-namorado de Jade. Nos comentários, a atriz deixou um elogio simples: “Linda”.

Jade e João Guilherme mantiveram um relacionamento por cerca de três anos, que chegou ao fim em 2021.

Já o romance entre Jade Picon e André Lamoglia foi assumido publicamente apenas no final do ano passado, depois de meses de rumores sobre o envolvimento entre os dois.