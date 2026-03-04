Fã de Virginia chama atenção ao tatuar imagem gigante da influenciadora na pernaReprodução Instagram e Tiktok

Um admirador da influenciadora Virginia Fonseca decidiu eternizar a ídola na pele. Clayton Ricardo fez uma tatuagem de grandes proporções na própria perna com a imagem da empresária durante sua estreia como rainha de bateria da Grande Rio, na Marquês de Sapucaí.
O desenho ocupa grande parte da parte inferior da perna do fã e mostra Virginia de corpo inteiro, usando a fantasia do desfile. O trabalho inclui detalhes do figurino, como o grande costeiro usado pela influenciadora na ocasião, que pesava cerca de 12 quilos.
O resultado da tatuagem foi compartilhado por Clayton em um vídeo no TikTok. A publicação chamou a atenção dos internautas e já ultrapassou 670 mil visualizações, além de acumular mais de 37 mil curtidas.
Ao mostrar a tatuagem finalizada, o fã comentou a repercussão nas redes sociais. “Tem gente que critica. Tem gente que sustenta. Tatto finalizada”, escreveu.
