Fã de Virginia chama atenção ao tatuar imagem gigante da influenciadora na perna - Reprodução Instagram e Tiktok

Publicado 04/03/2026 18:59 | Atualizado 04/03/2026 19:00

Um admirador da influenciadora Virginia Fonseca decidiu eternizar a ídola na pele. Clayton Ricardo fez uma tatuagem de grandes proporções na própria perna com a imagem da empresária durante sua estreia como rainha de bateria da Grande Rio, na Marquês de Sapucaí.

O desenho ocupa grande parte da parte inferior da perna do fã e mostra Virginia de corpo inteiro, usando a fantasia do desfile. O trabalho inclui detalhes do figurino, como o grande costeiro usado pela influenciadora na ocasião, que pesava cerca de 12 quilos.

O resultado da tatuagem foi compartilhado por Clayton em um vídeo no TikTok. A publicação chamou a atenção dos internautas e já ultrapassou 670 mil visualizações, além de acumular mais de 37 mil curtidas.

Ao mostrar a tatuagem finalizada, o fã comentou a repercussão nas redes sociais. “Tem gente que critica. Tem gente que sustenta. Tatto finalizada”, escreveu.