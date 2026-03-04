Isabella Scherer revela nova gravidez e comemora aumento da famíliaReprodução Instagram
Ao anunciar a gestação, Isabella usou uma frase que faz referência à música de Britney Spears. “Oops... I did it again”, escreveu na legenda da publicação.
Nas imagens divulgadas, a cozinheira aparece exibindo a barriga de gravidez enquanto posa ao lado do marido e das crianças. Em alguns momentos, ela brinca com os gêmeos e pede que eles deem beijos e interajam com o novo irmãozinho ou irmãzinha.
Nos comentários, seguidores comemoraram a notícia e deixaram mensagens de carinho para a família, celebrando a segunda gestação da chef.
