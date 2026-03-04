Bruno Gagliasso faz desabafo sobre violência contra mulheres e cobra posicionamento dos homens - Reprodução Instagram

Publicado 04/03/2026 18:37 | Atualizado 04/03/2026 18:38

Bruno Gagliasso recorreu às redes sociais para falar sobre a violência contra mulheres. Em um vídeo divulgado nesta quarta-feira (4), o ator explicou que decidiu voltar ao tema após observar a repetição de casos de feminicídio, agressões e abusos no país.



No pronunciamento, ele ressaltou que essas situações não podem ser tratadas como episódios isolados. “Não param de morrer mulheres assassinadas por homens. Não param de ser estupradas por homens. Não param de ser agredidas, ameaçadas, silenciadas por homens. Então não, isso não é um caso isolado. Isso é padrão”, declarou.



O artista também direcionou a mensagem ao público masculino, afirmando que demonstrar apoio apenas em publicações ou homenagens não é suficiente. Segundo ele, é preciso agir e se posicionar diante de atitudes violentas.



“Não adianta postar homenagem bonita, dizer que ama e respeita, e encobrir abuso vindo de outros homens. Rir de piada violenta ou passar pano para amigo agressivo não é respeito. Isso é cumplicidade”, afirmou.



Durante o vídeo, Gagliasso também comentou sobre a gravidade de relações envolvendo adultos e menores de idade, lembrando que esse tipo de conduta é crime. “Menina não é mulher. Adolescente não é quase adulta. Criança não provoca adulto. Adulto que ultrapassa esse limite comete crime”, disse. Assista: