No pronunciamento, ele ressaltou que essas situações não podem ser tratadas como episódios isolados. “Não param de morrer mulheres assassinadas por homens. Não param de ser estupradas por homens. Não param de ser agredidas, ameaçadas, silenciadas por homens. Então não, isso não é um caso isolado. Isso é padrão”, declarou.
O artista também direcionou a mensagem ao público masculino, afirmando que demonstrar apoio apenas em publicações ou homenagens não é suficiente. Segundo ele, é preciso agir e se posicionar diante de atitudes violentas.
“Não adianta postar homenagem bonita, dizer que ama e respeita, e encobrir abuso vindo de outros homens. Rir de piada violenta ou passar pano para amigo agressivo não é respeito. Isso é cumplicidade”, afirmou.
Durante o vídeo, Gagliasso também comentou sobre a gravidade de relações envolvendo adultos e menores de idade, lembrando que esse tipo de conduta é crime. “Menina não é mulher. Adolescente não é quase adulta. Criança não provoca adulto. Adulto que ultrapassa esse limite comete crime”, disse. Assista:
Casado com Giovanna Ewbank e pai de Títi, Bless e Zyan, o ator destacou que a paternidade faz com que o assunto tenha ainda mais peso para ele. “Eu sou pai de menina. Isso muda tudo. Não é estatística, é alguém que pode ser minha filha, sua irmã, sua mãe”, afirmou.
Ao encerrar o vídeo, Bruno disse que continuará falando sobre o tema sempre que considerar necessário. “Eu voltei para falar do mesmo assunto, sim, e vou continuar voltando sempre que precisar. Porque ficar calado é ser cúmplice”, concluiu.
