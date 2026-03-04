Juju Salimeni e Diogo Basaglia revelam previsão para o casamento e falam sobre divisão de contas - Reprodução

Publicado 04/03/2026 20:56 | Atualizado 04/03/2026 22:31

Juju Salimeni e Diogo Basaglia abriram a intimidade do relacionamento ao responder perguntas de seguidores em uma edição especial que celebra o 100º episódio do Podshape, atração comandada pelo casal.