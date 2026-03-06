Influenciador Vovô Anésio, de 88 anos, sofre acidente e passa por cirurgia - Reprodução do Instagram

Influenciador Vovô Anésio, de 88 anos, sofre acidente e passa por cirurgiaReprodução do Instagram

Publicado 06/03/2026 07:49

Rio - O influenciador Vovô Anésio Fiori, de 88 anos, passa por uma cirurgia na manhã desta sexta-feira (6), depois de sofrer um acidente doméstico e fraturar o fêmur. O idoso tropeçou na quina da cama, nesta quinta (5), e caiu no chão. O vídeo do momento foi compartilhado pelo neto dele, Caio Fiori, no perfil dos dois no Instagram, que soma mais de seis milhões de seguidores.

"A notícia que trago hoje não é das melhores, mas Deus está conosco em todos os momentos. O nosso querido Vovô Anésio sofreu uma queda e fraturou o fêmur. Após os exames, foi confirmado que ele precisará ser internado e passar por uma cirurgia. O vovô tem 88 anos e possui algumas comorbidades, por isso este é um momento que exige muito cuidado, fé e serenidade. Pedimos a todos que gostam do Vovô Anésio, que acompanham nossa caminhada e que carregam carinho por nossa família, que nos ajudem em oração neste momento", diz a publicação.









Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Caio e o vovô Anesio (@caioeovovoanesio)



Nesta manhã, Caio pediu orações para o avô: " Corrente de oração hoje. às 07h, pelo Vovô Anésio. Hoje, às 07 horas da manhã, o Vovô Anésio entrará em cirurgia. Pedimos a todos os amigos, familiares e a todos que acompanham nossa caminhada que reservem um minuto nesse horário para fazer uma oração".







Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Caio Fiori Dias (@onetodobrasil)



Caio e vovô Anésio compartilham momentos da rotina nas redes sociais e conteúdos de humor.