Elenco de Três Graças se reúne para celebrar marca de 100 capítulos da novela
Celebridades

Festa aconteceu na noite de quinta-feira (5), no Rio, e reuniu atores da trama das nove

O Dia
Dira Paes
Marcelo Mello Jr. e Mell Muzzilo
Dira Paes
Vinícius Teixeira
Tulio Starling e Luiza Rosa
Lucas Righi
Daphne Bozaski
Enrique Diaz
Samuel de Assis
Guthierry Sotero
Gabriela Medvedovsky
Sophie Charlotte
Alanis Guillen
Pedro Novaes
Pedro Novaes
Xamã
Andre Matos
O elenco de Três Graças se encontrou na noite desta quinta-feira (5) para comemorar um marco da produção: os 100 capítulos exibidos da novela das nove. A celebração aconteceu em Curicica, na Zona Sudoeste do Rio.
Entre os primeiros artistas a chegar ao evento estavam Augusto Madeira, que interpreta Rivaldo na história, e Rejane Faria, a Chica da trama escrita por Aguinaldo Silva. Outros integrantes do elenco também marcaram presença na comemoração, como Túlio Starling, Luiza Rosa, Vinícius Teixeira e Lucas Righi, que foram prestigiar o sucesso da produção.
Três Graças se aproxima da reta final e deve encerrar sua exibição em meados de maio. A novela será substituída por Quem Ama Cuida, escrita por Walcyr Carrasco e Claudia Souto.
