Elenco de Três Graças se reúne para celebrar marca de 100 capítulos da novela
Festa aconteceu na noite de quinta-feira (5), no Rio, e reuniu atores da trama das nove
O elenco de Três Graças se encontrou na noite desta quinta-feira (5) para comemorar um marco da produção: os 100 capítulos exibidos da novela das nove. A celebração aconteceu em Curicica, na Zona Sudoeste do Rio.
Entre os primeiros artistas a chegar ao evento estavam Augusto Madeira, que interpreta Rivaldo na história, e Rejane Faria, a Chica da trama escrita por Aguinaldo Silva. Outros integrantes do elenco também marcaram presença na comemoração, como Túlio Starling, Luiza Rosa, Vinícius Teixeira e Lucas Righi, que foram prestigiar o sucesso da produção.
Três Graças se aproxima da reta final e deve encerrar sua exibição em meados de maio. A novela será substituída por Quem Ama Cuida, escrita por Walcyr Carrasco e Claudia Souto.
Celebridades
Latino sofre acidente de ônibus em São Paulo: 'Livramento'
Cantor mostrou frente do veículo danificada nas redes sociais, na manhã desta sexta-feira (6)
Celebridades
De cabelo curtinho, Bruna Marquezine pratica exercícios
Atriz treinou braços e pernas ao lado do personal trainer Chico Salgado, nesta quinta-feira (5)
Celebridades
Jackson Antunes passa por transplante com rim doado pela mulher
Revelação foi feita em entrevista ao 'Fantástico', que será exibida neste domingo (8)
Celebridades
Influenciador Vovô Anésio, de 88 anos, sofre acidente e passa por cirurgia
Idoso fraturou o fêmur após tropeçar na quina da cama e cair no chão
Celebridades
Patricia Pillar e mais famosos prestigiam exposição em São Paulo
Arquiteto Isay Weinfeld apresentou a mostra 'Etcétera', na noite desta quinta-feira (5)
Celebridades
