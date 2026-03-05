Elenco de Três Graças se reúne para celebrar marca de 100 capítulos da novela

O elenco de Três Graças se encontrou na noite desta quinta-feira (5) para comemorar um marco da produção: os 100 capítulos exibidos da novela das nove. A celebração aconteceu em Curicica, na Zona Sudoeste do Rio.

Entre os primeiros artistas a chegar ao evento estavam Augusto Madeira, que interpreta Rivaldo na história, e Rejane Faria, a Chica da trama escrita por Aguinaldo Silva. Outros integrantes do elenco também marcaram presença na comemoração, como Túlio Starling, Luiza Rosa, Vinícius Teixeira e Lucas Righi, que foram prestigiar o sucesso da produção.

Três Graças se aproxima da reta final e deve encerrar sua exibição em meados de maio. A novela será substituída por Quem Ama Cuida, escrita por Walcyr Carrasco e Claudia Souto.

