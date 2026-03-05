MarquitoReprodução / Internet
Marquito permanece na UTI após acidente de moto; hospital divulga novo boletim
Humorista de 73 anos está em estado grave, porém estável, segundo hospital em São Paulo
Emanuelle Araújo comemora os 32 anos da filha nas redes e seguidores comentam semelhança
Atriz de 49 anos recebeu comentários de seguidores que disseram que mãe e filha parecem irmãs
Mãe de Zé Felipe surpreende com comentário em post de Ana Castela: 'Saudade'
Ex-sogra admitiu estar sentindo falta da cantora
Após rumores de crise, Ainê e Philippe Coutinho curtem férias românticas no Caribe
Influenciadora compartilhou primeiros registros da viagem a St. Barth com o jogador
Thaís Vasconcellos revela abuso físico e psicológico na gravidez: 'Achei que era normal'
Mulher de Ferrugem disse que teve uma depressão profunda e ficou seis meses sem banho e sem escovar os dentes
Britney Spears é presa na Califórnia por dirigir embriagada, diz site americano
Cantora foi parada pela Patrulha Rodoviária na noite da quarta-feira (4)
