Marquito - Reprodução / Internet

MarquitoReprodução / Internet

Publicado 05/03/2026 18:05

O humorista Marquito, de 73 anos, continua internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Nipo-Brasileiro, em São Paulo. Um boletim médico divulgado nesta quinta-feira (5) informa que o estado de saúde do artista segue grave, porém estável, sem mudanças relevantes nas últimas 24 horas.

De acordo com o comunicado do hospital, o paciente, cujo nome de registro é Marco Antonio Gil Ricciardelli, permanece sob acompanhamento constante de uma equipe multiprofissional.

Ainda segundo a instituição, a evolução do quadro clínico depende principalmente de como o organismo do humorista reagirá ao tratamento adotado pelos médicos.

O hospital informou também que eventuais novos procedimentos ou terapias serão avaliados conforme a evolução do paciente. Outras atualizações sobre o estado de saúde de Marquito devem ser divulgadas apenas caso ocorram mudanças significativas.