Poliana Rocha, mãe de Zé Felipe, admite saudades de Ana Castela - Reprodução / Instagram

Poliana Rocha, mãe de Zé Felipe, admite saudades de Ana CastelaReprodução / Instagram

Publicado 05/03/2026 16:09

Rio - Poliana Rocha, de 49 anos, comentou em uma publicação da cantora Ana Castela, de 22, e despertou uma onda de reações na web.

fotogaleria

A jornalista, que é mãe do cantor Zé Felipe, deixou uma mensagem curta, mas suficiente para movimentar os comentários. “Saudades”, escreveu ela, acompanhada de um emoji de coração, na publicação em que a artista aparece em meio à natureza ao lado de cavalos.O gesto rapidamente chamou atenção dos seguidores. Isso porque Ana Castela teve um breve relacionamento com Zé Felipe, que durou cerca de dois meses. Mesmo após o término, ao que tudo indica, a cantora manteve uma relação cordial com a família do ex.Nos comentários, fãs reagiram à mensagem de Poliana e aproveitaram para expressar nostalgia do antigo casal. “Te entendo Poli, nós também estamos com saudades”, escreveu uma seguidora.Outra internauta refletiu sobre o assunto: “Mas quem não está? Te entendemos super Poli, também estamos. Acho que os amigos também, e me pergunto, só eles (Ana e o Zé) que não sentem saudades um do outro? É tão estranho isso...”.Também houve quem manifestasse torcida por uma reaproximação. “Eu queria esse povo tudo junto de novo, a vibe das famílias combinou muito”, comentou um perfil. “Poliana é um amor de pessoa e Ana é maravilhosa”, elogiou outra usuária. Já uma fã resumiu o sentimento de parte do público: “Mas eles vão voltar!”.