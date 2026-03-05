Lucas Buda pede Joyce Magalhães em casamento Reprodução de vídeo
Ex-BBB Lucas Buda pede Joyce Magalhães em casamento
Casal está junto desde o fim de 2024
Giovanna Ewbank aproveita viagem à Paris
Apresentadora recebeu elogios dos seguidores: 'Deusa maravilhosa'
MC Poze do Rodo comenta tratamento da polícia com acusados de estupro coletivo: 'Igual príncipe'
Funkeiro recordou como as autoridades agiram quando ele foi preso, no ano passado: 'Me esculacharam'
'Fui roubado e estou devendo mais de R$ 600 mil ao banco', afirma influenciador Junior Caldeirão
Criador de conteúdo disse que 'amigo' desviou dinheiro, em desabafo realizado nas redes sociais; vídeo
Vídeo: Dado Dolabella rebate críticas de Luana Piovani: 'Não tira meu nome da boca'
Pré-candidato a deputado federal, ele ainda chamou a atriz de 'juíza do mundo'
Vídeo: Alex Escobar revela que passará por cirurgia e expõe motivo
'Não é fácil a gente não ter controle sobre as coisas', afirmou o apresentador