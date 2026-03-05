Lucas Buda pede Joyce Magalhães em casamento - Reprodução de vídeo

Publicado 05/03/2026 10:55

Rio - Lucas Buda, que participou do "BBB 24", está noivo! O apresentador pediu a veterinária Joyce Magalhães em casamento, em uma 'cerimônia' intimista, e mostrou um registro do momento especial em um vídeo publicado no Instagram, nesta quinta-feira (5). O casal está junto desde o fim de 2024.



"Estamos noivos! Diante da nossa família, o pedido foi oficializado e a gente quer compartilhar com amigos, fãs, seguidores esse momento que marca uma nova fase da nossa parceria e do nosso amor", escreveu ele.

Buda assumiu o romance com Joyce em novembro de 2024 . Natural de Manacapuru, a amazonense é dona de uma loja de semi-joias e cursa medicina veterinária. Vale lembrar que Lucas era casado com Camila Moura quando participou do "BBB". A união chegou ao fim depois do capoerista flertar com Giovanna Pitel no reality show.