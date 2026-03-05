Publicidade
Famosos prestigiam estreia vip de 'Tina Turner, O Musical' em São Paulo
Luciano Szafir, Sasha Meneghel e João Lucas estiveram presentes
Rio - Vários famosos prestigiaram a estreia vip do espetáculo "Tina Turner, O Musical" no Teatro Santader, em São Paulo, na noite desta quarta-feira (4). A produção, protagonizada por Analu Pimenta e César Mello, celebra o legado da cantora lendária, que morreu aos 83 anos em maio de 2023.
Luciano Szafir assistiu o musical ao lado da filha, Sasha Meneghel, e do genro, João Lucas. A estilista é fruto do antigo relacionamento do ator com Xuxa Meneghel. "Impressionante! Todo mundo precisa assistir", elogiou o cantor, através dos stories do Instagram.
Mauro Sousa e o marido, Rafael Piccin, assim como Henrique Fogaça e a mulher, Carine Ludvic, marcaram presença. A plateia estrelada também foi composta por Adriane Galisteu, Karin Hils, Mateus Carrilho, Natallia Rodrigues, João Cortez, Polliana Aleixo, entre outras personalidades.
'Tina Turner, O Musical'
Na versão brasileira, Analu Pimenta interpreta a icônica Tina Turner, enquanto César Mello vive Ike Turner, parceiro criativo e amoroso da cantora nos primeiros anos. O espetáculo traz a história da artista que ousou desafiar os limites de sua idade, gênero e raça para se tornar a Rainha Global do Rock n' Roll. A produção - em curta temporada, até 12 de julho - celebra a resiliência da homenageada.
