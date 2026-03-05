Alex Escobar - Reprodução de vídeo

Publicado 05/03/2026 08:03

Rio - Alex Escobar contou aos fãs que vai passar por uma cirurgia em breve para retirada de pólipos nas cordas vocais. Em um vídeo publicado no Instagram, nesta quarta-feira (4), o apresentador falou sobre sua ausência no comando do "Globo Esporte" e deu detalhes do estado de saúde.

"Passando aqui pra dar uma satisfação pra quem me acompanha. 'Cadê o careca no Globo Esporte?'. Eu estou desde o final do ano passado numa luta com pólipos nas cordas vocais. Para trabalhar no carnaval tive que contar com o apoio precioso da Débora, nossa fonoaudióloga da Globo, que conseguiu colocar minha voz no lugar, fiz três madrugadas bem, mas eu preciso operar", relatou.

"Viajei de férias depois do carnaval, voltei, cirurgia marcada e fiquei gripado. Ia operar amanhã (hoje), quinta-feira e acordei gripado e não pode operar gripado. Então vamos remarcar a cirurgia para breve. Assim que eu conseguir resolver essa questão, estarei de volta. Não vejo a hora. Não é fácil a gente não ter controle sobre as coisas, mas tem que ter paciência, tranquilidade... Isso vai passar, daqui a pouco vou continuar às atividades, Globo Esporte, cafézinho, Copa do Mundo, que seja um grande ano. Esse início não está fácil, mas vai dar bom", concluiu.

Na legenda da publicação, ele destacou: 'Volto logo". Nos comentários, Alex recebeu o apoio dos famosos. "Amigo, fique tranquilo. Já deu tudo certo. Muita gente com você. Logo, logo vamos tomar um cafezinho", disse Fátima Bernardes. "Já deu certo, irmão ! Deus abençoe", afirmou Ferrugem. "Já deu tudo certo meu irmão! Vai com tudo", destacou Pretinho da Serrinha. "Querido, 'Scooby', já te disse e repito: Vai dar tudo certo! Relaxa! Já já estaremos cantando juntos uns sambas por aí", declarou Mariana Gross.

