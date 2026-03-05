Dado Dolabella e Luana PiovaniReprodução do Instagram

Rio - Dado Dolabella rebateu as críticas feitas por Luana Piovani à pré-candidatura dele a deputado federal em um vídeo publicado no Instagram, nesta quarta-feira (4). No relato, o artista definiu a atriz e apresentadora como 'juíza do mundo' e disse que ela não tira o nome dele da boca.  
"Senhoras e senhores, e agora, ela: a juíza do mundo. A pessoa que todo mundo já sabia que viria comentar. Vamos ouvir o que ela tem pra dizer. Depois de quase vinte anos, a minha falsa acusadora não tira meu nome da boca. Eu não devo nada na Justiça. O processo que essa falsa acusadora moveu contra mim foi anulado por causa de tantos erros e absurdos", afirmou Dado. 
"E é exatamente por situações como essa que eu sou pré-candidato a deputado federal pelo Rio de Janeiro. Falsas acusações são repetidas tantas vezes que as pessoas passam a acreditar nelas como se fossem verdade", completou. 
 
 
 
Na legenda, Dado escreveu: "A falsa acusadora deu o ar da graça. Durante quase 20 anos, essa senhora repetiu mentiras sobre mim como se fossem verdades. Mas existe uma realidade que muita gente tem medo de encarar: Falsas acusações existem. Homens e mulheres são, muitas vezes, acusados por parceiros de crimes que nunca cometeram. E quando isso acontece, vidas de inocentes são destruídas. Minha pré-candidatura a deputado federal é para defender quem foi injustiçado por narrativas que se espalham sem prova. Porque justiça de verdade não escolhe lado".
Luana disse que o Brasil é o país da "piada pronta" e comentou as polêmicas envolvendo Dado ao responder os seguidores sobre a pré-candidatura dele, que oficializou a filiação ao MDB na última terça (3). "Gente, o país da piada pronta, né? Como é que pode uma pessoa que tem processo criminal se candidatar a um cargo público? Não poderia. Uma pessoa que não paga pensão, um agressor, alguém que tem um processo criminal em andamento, um ex-presidiário… todas essas coisas, né? Mas no Brasil tudo pode, gente! (…) No Brasil tudo pode, gente!", afirmou. 
 
