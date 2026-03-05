Giovanna Ewbank curte viagem em Paris, na França - Reprodução / Instagram

Giovanna Ewbank curte viagem em Paris, na FrançaReprodução / Instagram

Publicado 05/03/2026 10:10

Rio - Giovanna Ewbank, de 39 anos, está aproveitando uma viagem a Paris, na França. Através das redes sociais, nesta quarta-feira (4), a apresentadora compartilhou registros se divertindo e 'turistando' pela Cidade Luz.

fotogaleria

"Quando Paris chama... você responde", escreveu a atriz na legenda da publicação, em texto traduzido do inglês para o português. Durante a viagem, ela se deliciou com a culinária local em vários restaurantes, apreciou obras de arte, como esculturas, e fez comprinhas. Além disso, esbanjou beleza ao posar com as costas nuas, cobrindo os seios apenas com um casaco de pelo.

A apresentadora recebeu muitos elogios dos seguidores. "Muito linda", comentou um usuário do Instagram. "Deusa maravilhosa", exaltou uma admiradora. "Você é surreal", disse um internauta. "Muito diva", expressou outra pessoa. "Belíssima", opinou mais alguém.