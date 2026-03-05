Giovanna Ewbank curte viagem em Paris, na FrançaReprodução / Instagram
Giovanna Ewbank aproveita viagem a Paris
Apresentadora recebeu elogios dos seguidores: 'Deusa maravilhosa'
Elenco de Três Graças se reúne para celebrar marca de 100 capítulos da novela
Festa aconteceu na noite de quinta-feira (5), no Rio, e reuniu atores da trama das nove
Famosos participam de jantar de gala em SP
Gabriela Prioli, Thiago Mansur, Thais Fersoza e Michel Teló foram alguns dos presentes
Alessandra Ambrosio compartilha ensaio com look transparente e chama atenção nas redes
Modelo publicou fotos no Instagram nesta quinta-feira (5) e recebeu uma série de elogios dos seguidores
Duas semanas após infarto, Herson Capri retorna aos palcos e estreia peça
Ator apresentou 'A Sabedoria dos Pais' ao lado de Natália do Vale em São Paulo
Tânia Maria revela que não irá ao Oscar 2026 e envia recado aos fãs
Atriz de 79 anos, destaque em O Agente Secreto, seguirá no Brasil por recomendação médica
Chay Suede posa sem camisa após treino e mostra abdômen definido
Ator compartilhou foto na academia nesta quinta-feira (5) e chamou atenção dos seguidores
