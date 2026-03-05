’Fui roubado e estou devendo mais de R$ 600 mil ao banco’, afirma influenciador Junior Caldeirão - Reprodução de vídeo / Instagram

Publicado 05/03/2026 09:16 | Atualizado 05/03/2026 10:46

Rio - O influenciador Junior Caldeirão utilizou as redes sociais, nesta quarta-feira (4), para desabafar sobre um suposto roubo de quem considerava "amigo". O criador de conteúdo - com mais de 11 milhões de seguidores apenas no Instagram -, afirmou que a pessoa desviou dinheiro, lhe causando uma dívida de mais de R$ 600 mil.

"Fui roubado e estou devendo mais de R$ 600 mil ao banco. Gente, eu não queria vir aqui conversar sobre isso. Só de falar eu fico mal. Eu sei que já aconteceram muitas coisas comigo, mas essa, de fato, eu não esperava. Para quem não sabe, a gente tinha um amigo, que vocês conhecem, a quem eu dei uma casa, dei tudo, que eu conheço desde os meus 15 anos de idade", iniciou Junior.

"Esse amigo eu coloquei para trabalhar comigo e ele trabalhava na parte do financeiro. Como eu tenho muito pagamento, muita demanda, eu tinha uma assessoria de doação, na qual a gente fazia doações para muita gente. Então, a empresa movimentava valores sempre, então achei necessário ter uma assessoria de financeiro. Aí junto com minha contabilidade, ele trabalhava nessa parte de fazer os pagamentos. Então, a única obrigação dele exclusiva era fazer os pagamentos, planilhar os pagamentos. O que ele fez? Não planilhou pagamento nenhum, e nisso, saíram muitos valores da empresa, a qual minha contadora junto com o meu jurídico, viu que não batia".



"Como a pessoa era próxima a mim, além de estar trabalhando com uma parte muito delicada, que é um lugar onde envolve dinheiro. E a gente sabe que quando uma empresa envolve dinheiro, não tem como você desviar sem que o resto da equipe descubra. Então, foi uma coisa que toda a equipe soube, eu custei acreditar, mas quando vieram conversar comigo eu pedi para analisarem os fatos, né? Ver se de fato era isso mesmo e quando a gente analisar se tivesse provas suficientes, a gente ia confrontar a pessoa e iria demitir ela. O que é que acontece? Foi tudo verdade, gente".



"Meu cartão estava em R$ 190 mil de utilizado, sendo que eu nem sabia que eu tinha um cartão sem limite nenhum, porque no banco tem como você estabelecer um limite, mesmo sendo black. Ele colocou sem limite, porque ele uma vez meu banco, meu cartão foi bloqueado, ele fez o quê? Pegou logo o outro e logou logo no meu celular", continuou o influenciador digital.

Em seguida, detalhou quais foram as compras feitas. "E o cartão era para ser usado com coisas comigo e para a empresa. Tinha muitas coisas que não eram minhas: compra de iPhones 16 - sendo que eu nem tinha iPhone 16 - motos para os outros, um monte de coisa para os outros. Minha viagem para o Japão, eu parcelei porque eu não estava em condições mais de gastar e a pessoa sabia que eu não estava mais em condições de gastar. O que é que fez? Pegou meu cartão, esperou eu viajar para o Japão e se picou no Dia dos Namorados para um lugar chique que eu não fui nem com o Alessandro pelo fato de ser muito caro. E tudo com o meu dinheiro".



"Fora valores que deve ter entrado na conta dele, porque às vezes eu precisava movimentar um valor para conta dele, porque meu banco bloqueava, aí eu tinha que fazer para contar dele para ele fazer os pagamentos, pagamento de funcionário, tudo. Então, essas coisas nesse meio tempo todo, ele veio tirando muito dinheiro de mim", disse Junior.



Nos stories, o influenciador reforçou o que havia dito e contou mais situações que viveu. "Essa pessoa usou de muita má fé comigo porque sou muito esquecida e dispersa. Inclusive, estava fazendo investigação para descobrir se tenho TDAH (Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade) [...] Eu dei um apartamento para essa pessoa e ele ficou um tempinho nesse apartamento e inventou um monte de desculpas porque queria sair, porque queria uma casa maior para caber mais gente. Porque a casa só vivia cheia. Primeiro que presente a gente não se desfaz".

"Eu falei: 'Olha, já te dei uma casa, então se quiser trocar, você pode. Mas não vou te ajudar a comprar outra, não'. Porque ele que escolheu, gente. Deixei ele escolher [o apartamento]. Acabou que essa pessoa arrumou outra casa e praticamente eu tive que pagar. Porque, como eu falei, eu estava em tratamento para descobrir se eu tinha TDAH, e aí ele colocou o valor da casa na minha conta física. E lembrem que eu falei que minha conta física estava sem dinheiro nenhum", ressaltou ele.

"Comprou uma casa nova, eu que tive que pagar, usou da minha falta de atenção para fazer eu pagar o valor da diferença da casa, porque a casa era mais cara que o apartamento que eu já tinha dado a ele. E depois de muito tempo que eu descobri que ele usou o meu dinheiro para pagar, porque ele disse que ia dar uma entrada e parcelar o resto. Aí disse que a casa veio com placa solar, depois a gente descobriu que era tudo mentira, que a casa não veio com placa solar. Colocou placa solar com dinheiro de quem? Com o meu dinheiro. Moto, feira... tinha feira de R$ 5 mil para uma pessoa que mora sozinha. Pelo amor de Deus".



Junior contou que demitiu o "amigo" por justa causa após encontrar provas dos desvios. "Reuni minha equipe porque saiu dinheiro da pessoa física [conta bancária] e muito da empresa. A gente não tem como saber qual foi o total que ele utilizou ou desviou. Porque fomos fazer as contas e como fomos ver, menina... Ele foi demitido, obviamente, assim que tivemos provas suficientes, por justa causa. E queríamos ressarcir o valor, óbvio, porque não sou idiota. Eu não vou entrar no mérito de outras coisas que aconteceram, porque não quero lembrar. Não tive mais nenhum contato com essa pessoa, quem resolveu foi meu corpo jurídico. E ele teve que ressarcir a maior parte do valor possível. E o banco, estou pagando até hoje".

Por fim, tranquilizou os seguidores. "Graças a Deus, descobri a tempo de resolver e tenho condições para resolver o problema. Investi meu dinheiro e na minha educação. Para vocês não pensarem que estou desolado. Estou resolvendo tudo. Essa apunhalada pelas costas, que venho passando do meio do ano passado para cá, está me ensinando muito. Não quero que vocês fiquem preocupados, até porque essa história já tem 7 meses. E só estou vindo contar agora porque só conto quando já estou resolvendo. Graças a Deus estou conseguindo me reestruturar e vou me reerguer da forma mais honesta e mais justa possível. Não vou mentir, me doeu. A apunhalada foi muito grande. Mas tudo nessa vida é aprendizado".

