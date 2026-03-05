Ainê e Philippe Coutinho curtem férias românticas em resort de luxo no CaribeReprodução / Instagram
Nos registros, os dois aparecem em clima de romance no resort onde passam alguns dias de descanso. Na legenda da publicação, a influenciadora foi direta: "Day 1 (1º dia)", escreveu.
A viagem também ocorre após um período de mudanças na rotina do jogador, que deixou recentemente o Vasco da Gama. Já Ainê viveu um momento especial no Carnaval deste ano, com sua estreia como musa da Unidos de Vila Isabel, no Rio.
Após a repercussão, Ainê usou o Instagram para negar qualquer problema no relacionamento. "Gente, que loucura! Vocês criando isso porque Philippe não posta, não vai a ensaio, ele posta foto por acaso? Philippe não gosta de aparecer. Aqui no Brasil, jogador é julgado por ir em boliche com a família. Imagina se Philippe fosse curtir Carnaval? Ele não faria isso nunca, tinha treino no dia seguinte", explicou ela.
