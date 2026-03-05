Ainê e Philippe Coutinho curtem férias românticas em resort de luxo no CaribeReprodução / Instagram

Rio - Nesta quinta-feira (5), Ainê Coutinho abriu nas redes sociais um álbum de fotos das férias ao lado de Philippe Coutinho em St. Barth, no Caribe. A viagem acontece poucos dias após o fim do Carnaval e em meio a rumores de crise no relacionamento.
Nos registros, os dois aparecem em clima de romance no resort onde passam alguns dias de descanso. Na legenda da publicação, a influenciadora foi direta: "Day 1 (1º dia)", escreveu.

A viagem também ocorre após um período de mudanças na rotina do jogador, que deixou recentemente o Vasco da Gama. Já Ainê viveu um momento especial no Carnaval deste ano, com sua estreia como musa da Unidos de Vila Isabel, no Rio.
Rumores de crise
Durante o Carnaval, comentários nas redes sociais levantaram suspeitas de um possível desentendimento entre o jogador e a influenciadora. Internautas especularam que Coutinho não teria ficado satisfeito com a participação da esposa nos desfiles.

Após a repercussão, Ainê usou o Instagram para negar qualquer problema no relacionamento. "Gente, que loucura! Vocês criando isso porque Philippe não posta, não vai a ensaio, ele posta foto por acaso? Philippe não gosta de aparecer. Aqui no Brasil, jogador é julgado por ir em boliche com a família. Imagina se Philippe fosse curtir Carnaval? Ele não faria isso nunca, tinha treino no dia seguinte", explicou ela.
Casados há 19 anos, Ainê e Coutinho são pais de três filhos: Maria, de 10 anos, Esmeralda, de 7, e José, de 5.
