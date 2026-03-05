Ainê e Philippe Coutinho curtem férias românticas em resort de luxo no Caribe - Reprodução / Instagram

Rio - Nesta quinta-feira (5), Ainê Coutinho abriu nas redes sociais um álbum de fotos das férias ao lado de Philippe Coutinho em St. Barth, no Caribe. A viagem acontece poucos dias após o fim do Carnaval e em meio a rumores de crise no relacionamento.

Nos registros, os dois aparecem em clima de romance no resort onde passam alguns dias de descanso. Na legenda da publicação, a influenciadora foi direta: "Day 1 (1º dia)", escreveu.



A viagem também ocorre após um período de mudanças na rotina do jogador, que deixou recentemente o Vasco da Gama. Já Ainê viveu um momento especial no Carnaval deste ano, com sua estreia como musa da Unidos de Vila Isabel, no Rio. Nos registros, os dois aparecem em clima de romance no resort onde passam alguns dias de descanso. Na legenda da publicação, a influenciadora foi direta: "Day 1 (1º dia)", escreveu.A viagem também ocorre após um período de mudanças na rotina do jogador, que deixou recentemente o Vasco da Gama. Já Ainê viveu um momento especial no Carnaval deste ano, com sua estreia como musa da Unidos de Vila Isabel, no Rio.

Rumores de crise

Durante o Carnaval, comentários nas redes sociais levantaram suspeitas de um possível desentendimento entre o jogador e a influenciadora. Internautas especularam que Coutinho não teria ficado satisfeito com a participação da esposa nos desfiles.



Após a repercussão, Ainê usou o Instagram para negar qualquer problema no relacionamento. "Gente, que loucura! Vocês criando isso porque Philippe não posta, não vai a ensaio, ele posta foto por acaso? Philippe não gosta de aparecer. Aqui no Brasil, jogador é julgado por ir em boliche com a família. Imagina se Philippe fosse curtir Carnaval? Ele não faria isso nunca, tinha treino no dia seguinte", explicou ela.

Casados há 19 anos, Ainê e Coutinho são pais de três filhos: Maria, de 10 anos, Esmeralda, de 7, e José, de 5.