Rio - Thaís Vasconcellos, de 31 anos, usou as redes sociais nesta quinta-feira (5) para compartilhar um relato pessoal sobre um período difícil de sua vida. A esposa do cantor Ferrugem contou que sofreu abuso físico e psicológico durante a primeira gestação e afirmou que demorou anos para compreender a gravidade do que viveu.

Sem citar nomes, a empresária afirmou que a situação ocorreu quando estava grávida de Sofia, hoje com 8 anos. “Sofia tem 8 anos, e só hoje consigo ver claramente o que passei na minha gravidez em relação ao abuso físico e psicológico que sofri e achei que era normal. Acho que é isso que está me doendo, da ficha ter caído do que sofri, passei e passava quieta porque achei que era normal”, desabafou.

Thaís também contou que, na época, não recebeu o apoio que esperava ao revelar o que estava acontecendo. “Quando você fala para uma pessoa que você acha que vai ter a atitude de te defender, ela ainda é conivente”, afirmou.

A empresária relembrou ainda um período de depressão profunda após a gestação. Segundo ela, o quadro afetou sua rotina de forma extrema. “Só quem esteve no fundo do poço sabe como é difícil sair, e você sabe o caminho de volta. Tive uma depressão profunda, de ficar seis meses sem banho e sem escovar os dentes. Eu não fazia nada. Eu acordava, me alimentava de tudo que era negativo e chegava até a mim e me forçava a dormir de novo. Eu me obrigava a dormir. Só queria estar desligada”, relatou.

No desabafo, Thaís criticou a tentativa de reaproximação de pessoas que, segundo ela, contribuíram para o agravamento daquele momento. “É sufocante saber que todas as pessoas que contribuíram para a pior fase da sua vida fizeram questão de que fosse bem pior, e todos os dias, durante seis meses, regaram um pouco. Essas pessoas querem agora ficar perto. Elas não têm o mínimo respeito, o mínimo de vergonha na cara”, declarou.

Apesar do tom sério do relato, ela encerrou a publicação com uma reflexão bem-humorada. “Linda desse jeito e já deixei gente feia entrar na minha mente. Isso é um absurdo”, escreveu.

Sofia é fruto do relacionamento de Thaís com Ferrugem. O casal também é pai de Aurora, de 6 anos, e divide a criação de Júlia, de 14, filha do cantor com a ex-esposa Juliana Barbosa.