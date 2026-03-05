Britney Spears surpreendeu os seguidores do Instagram ao compartilhar mais uma história de sua vida amorosa - Reprodução / Instagram

Publicado 05/03/2026 13:52 | Atualizado 05/03/2026 13:52

Rio - A cantora Britney Spears foi detida na noite de quarta-feira (4) após dirigir sob efeito de álcool em uma rodovia do condado de Ventura, na Califórnia, nos Estados Unidos. A informação foi divulgada inicialmente pelo site TMZ e confirmada pela revista Variety.