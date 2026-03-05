Britney Spears surpreendeu os seguidores do Instagram ao compartilhar mais uma história de sua vida amorosa Reprodução / Instagram
De acordo com autoridades locais consultadas pelos veículos, a artista, de 44 anos, foi parada por agentes da Patrulha Rodoviária da Califórnia por volta das 21h30. O boletim de ocorrência foi registrado durante a madrugada, perto das 3h.
Apesar da detenção, Britney foi liberada poucas horas depois. Segundo a Variety, a cantora deverá comparecer a uma audiência no tribunal marcada para o dia 4 de maio.
Em comunicado enviado ao site The Hollywood Reporter, um representante da artista comentou o episódio e admitiu a gravidade da situação. "Este foi um incidente infeliz e completamente indesculpável. Britney vai seguir os passos corretos e colaborar com a lei, e com sorte isso vai ser o primeiro passo numa mudança que precisa acontecer na vida dela há muito tempo. Tomara que ela consiga a ajuda e o apoio de que precisa neste momento difícil. Os filhos dela vão passar um tempo ao seu lado. Seus entes queridos vão montar um plano, que já era necessário há muito tempo, para reestabelecer seu bem-estar com sucesso", diz o comunicado.
Nas redes sociais, fãs da cantora reagiram com preocupação. Muitos lembraram os momentos turbulentos da vida pessoal da estrela, que já enfrentou episódios delicados no passado envolvendo a Justiça e a saúde mental.
Um dos casos mais conhecidos ocorreu em 2007, quando Britney enfrentou quatro acusações de contravenção após um suposto atropelamento com fuga envolvendo um carro estacionado em Los Angeles. As acusações relacionadas ao acidente foram retiradas depois que ela pagou os danos ao proprietário do veículo. Um júri também a absolveu da acusação de dirigir sem carteira de motorista da Califórnia.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.