Rio - Paula Fernandes, de 41 anos, encantou os internautas ao compartilhar uma série de cliques de biquíni, no Instagram, nesta quinta-feira (5). A cantora, que está em Fernando de Noronha, curtiu um dia de praia e exibiu as curvas ao posar para algumas fotos. Em uma das imagens, a artista surge escondendo os seios com um chapéu. Em outra, ela cobre o bumbum. 
fotogaleria
"Às vezes tudo que a gente precisa é sentir o vento no rosto, os pés na areia e lembrar que a maior riqueza da vida é poder escolher, e eu escolhi o equilíbrio entre a vida pessoal e a profissional. Esses últimos dias foram assim: leves, felizes e cheios de energia boa. Noronha foi uma bela escolha pra começar esse ciclo especial e me preparar pro maior projeto da minha carreira", escreveu ela em um trecho da legenda.
Os internautas reagiram às imagens. "Tira o chapéu", brincou um internauta. "Da próxima vez que for à praia deixe o chapéu em casa... Desnecessário", disparou outro. A artista também recebeu uma série de elogios como "Espetáculo de mulher", "perfeição" e "que corpo". 
Paula. ainda, aproveitou a publicação para falar sobre seu novo trabalho. "Dia 16 de abril será a gravação do meu audiovisual de '30 e poucos anos', e eu estou muito feliz com o que estou preparando pra vocês. Vocês já viveram uma experiência multissensorial em um show? Não? Pois eu vou fazer isso acontecer!". 