Emanuelle Araújo comemora os 32 anos da filha nas redes e seguidores comentam semelhança - Reprodução/Instagram

Emanuelle Araújo comemora os 32 anos da filha nas redes e seguidores comentam semelhançaReprodução/Instagram

Publicado 05/03/2026 17:35 | Atualizado 05/03/2026 17:36

Emanuelle Araújo usou as redes sociais nesta quinta-feira (5) para comemorar uma data especial: o aniversário de 32 anos da filha, Bruna Bulhões. A atriz e cantora publicou uma série de fotos ao lado da herdeira e aproveitou a ocasião para se declarar.