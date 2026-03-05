Emanuelle Araújo comemora os 32 anos da filha nas redes e seguidores comentam semelhançaReprodução/Instagram
Na mensagem, ela destacou o carinho pela filha. “Hoje, minha Baby Bu faz 32 anos! Meu maior presente da vida. Te amo, filha! Seja muito feliz hoje e sempre. Mamãe sempre pra você e por você”, escreveu.
As imagens chamaram a atenção dos seguidores, principalmente pela semelhança das duas. Muitos internautas disseram que mãe e filha parecem ter praticamente a mesma idade.
“Caraca, parecem irmãs”, comentou um usuário. “Tem certeza que não são?”, brincou outro. “Como ela também é linda”, elogiou mais um.
Atualmente com 49 anos, Emanuelle Araújo teve Bruna quando tinha 17. Hoje, a filha da artista atua como psicanalista.
