Chay Suede posa sem camisa após treino e mostra abdômen definido - Reprodução Instagram

Publicado 05/03/2026 18:25 | Atualizado 05/03/2026 18:52

Chay Suede, de 33 anos, movimentou as redes sociais nesta quinta-feira (5) ao publicar um registro feito logo depois de um treino na academia. Na imagem, o ator aparece sem camisa, com o corpo ainda suado após a atividade física, evidenciando o abdômen definido.

Na foto, ele veste apenas um short esportivo e um boné vermelho. Posando diante dos aparelhos de musculação, o artista sorri para a câmera enquanto faz um gesto com as mãos.

Além da rotina de exercícios, Chay também vive um momento movimentado na carreira. O ator estreia nesta semana, em São Paulo, o espetáculo Peça infantil – A Vida e as Opiniões do Cavalheiro Roobertchay, que chega à capital paulista depois de uma curta temporada no Rio de Janeiro.