Tânia Maria interpretou a Dona Sebastiana no filme 'O Agente Secreto'Divulgação

Publicado 05/03/2026 19:22

Apesar da expectativa do público, Tânia Maria não estará presente na cerimônia do Oscar 2026, marcada para o dia 15 de março, em Los Angeles. A atriz, de 79 anos, integra o elenco do filme O Agente Secreto, dirigido por Kleber Mendonça Filho, produção brasileira que concorre a quatro categorias na premiação, incluindo Melhor Elenco e Melhor Filme. Assista:

Conhecida por interpretar Dona Sebastiana na trama, Tânia comentou a decisão em um vídeo publicado no Instagram nesta quinta-feira (5). Em tom bem-humorado, ela afirmou que acompanhará a premiação à distância.“O Brasil precisa de gente para brilhar aqui também. Vamos ficar na torcida aqui no Brasil. Eu fico para brilhar com vocês, viu gente?”, disse.No longa, a atriz vive a administradora do Edifício Ofir, personagem descrita como uma figura ao mesmo tempo divertida e misteriosa. O local funciona como uma espécie de refúgio para pessoas perseguidas pela ditadura militar e outros personagens à margem da sociedade. É nesse ambiente que Marcelo, também conhecido como Armando (Wagner Moura), passa a morar enquanto organiza sua saída do país.A atuação de Tânia recebeu destaque da crítica internacional e foi apontada entre as melhores do ano por veículos como The New York Times e Variety.