Tânia Maria interpretou a Dona Sebastiana no filme 'O Agente Secreto'Divulgação
Conhecida por interpretar Dona Sebastiana na trama, Tânia comentou a decisão em um vídeo publicado no Instagram nesta quinta-feira (5). Em tom bem-humorado, ela afirmou que acompanhará a premiação à distância.
“O Brasil precisa de gente para brilhar aqui também. Vamos ficar na torcida aqui no Brasil. Eu fico para brilhar com vocês, viu gente?”, disse.
No longa, a atriz vive a administradora do Edifício Ofir, personagem descrita como uma figura ao mesmo tempo divertida e misteriosa. O local funciona como uma espécie de refúgio para pessoas perseguidas pela ditadura militar e outros personagens à margem da sociedade. É nesse ambiente que Marcelo, também conhecido como Armando (Wagner Moura), passa a morar enquanto organiza sua saída do país.
A atuação de Tânia recebeu destaque da crítica internacional e foi apontada entre as melhores do ano por veículos como The New York Times e Variety.
