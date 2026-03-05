Alessandra Ambrosio compartilha ensaio com look transparente e chama atenção nas redesReprodução Instagram
Nos cliques, ela surge usando uma minissaia e um top transparente que deixa a barriga à mostra. Nas fotos, Alessandra aparece também com o corpo molhado, o que deu um efeito ainda mais marcante às imagens.
Na legenda da publicação, a modelo escreveu “Filha da Lua”. Para acompanhar o post, ela escolheu a música “Fuego”, parceria de Alok e Bhaskar, como trilha sonora.
A postagem rapidamente reuniu comentários dos seguidores, que deixaram diversos elogios. Entre as mensagens, alguns internautas escreveram frases como “Literalmente uma deusa”, “Meu Deus do céu, que mulher é essa”, “Alessandra, você é fenomenal” e “Que ensaio bom”.
