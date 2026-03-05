Herson Capri estreia peça de teatro duas semanas após infartoPatrícia Devoraes/Brazil News
A apresentação marcou o retorno do ator às atividades profissionais após um período de recuperação. Há cerca de duas semanas, Capri sofreu um infarto e precisou interromper temporariamente os compromissos no teatro por orientação médica.
Na ocasião, a produção da peça divulgou um comunicado para informar o estado de saúde do artista e explicar o cancelamento de algumas sessões. “O ator Herson Capri sofreu um infarto, mas já se encontra completamente recuperado e passa bem. No entanto, por orientação e protocolos médicos, foi recomendado que ele não realize apresentações nessas datas, priorizando sua plena recuperação e segurança”, informou a nota.
Por causa do problema de saúde, quatro sessões da peça, previstas entre os dias 26 de fevereiro e 1º de março, foram adiadas.
Com a retomada das apresentações, Capri voltou a contracenar com Natália do Vale na comédia dramática, que propõe reflexões sobre família, afetos e as relações entre pais e filhos.
