Publicado 05/03/2026 20:06 | Atualizado 05/03/2026 20:08

Rio - Após sofrer um infarto, o ator Herson Capri, de 74 anos, retomou sua rotina artística e voltou aos palcos na noite desta quinta-feira (5). O artista participou da estreia do espetáculo A "Sabedoria dos Pais", no Teatro Bradesco, onde divide cena com Natália do Vale.

A apresentação marcou o retorno do ator às atividades profissionais após um período de recuperação. Há cerca de duas semanas, Capri sofreu um infarto e precisou interromper temporariamente os compromissos no teatro por orientação médica.Na ocasião, a produção da peça divulgou um comunicado para informar o estado de saúde do artista e explicar o cancelamento de algumas sessões. “O ator Herson Capri sofreu um infarto, mas já se encontra completamente recuperado e passa bem. No entanto, por orientação e protocolos médicos, foi recomendado que ele não realize apresentações nessas datas, priorizando sua plena recuperação e segurança”, informou a nota.Por causa do problema de saúde, quatro sessões da peça, previstas entre os dias 26 de fevereiro e 1º de março, foram adiadas.Com a retomada das apresentações, Capri voltou a contracenar com Natália do Vale na comédia dramática, que propõe reflexões sobre família, afetos e as relações entre pais e filhos.