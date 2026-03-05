Publicidade
Famosos participam de jantar de gala em SP
Gabriela Prioli, Thiago Mansur, Thais Fersoza e Michel Teló foram alguns dos presentes
Diversos famosos participaram de um jantar de gala, na noite desta quinta-feira (5), em São Paulo. Entre os presentes estão Gabriela Prioli, Thiago Mansur, Thais Fersoza, Michel Teló e Suzana Gullo, mulher do Marcos Mion. Confira fotos!
Celebridades
Famosos participam de jantar de gala em SP
Gabriela Prioli, Thiago Mansur, Thais Fersoza e Michel Teló foram alguns dos presentes
Celebridades
Alessandra Ambrosio compartilha ensaio com look transparente e chama atenção nas redes
Modelo publicou fotos no Instagram nesta quinta-feira (5) e recebeu uma série de elogios dos seguidores
Celebridades
Duas semanas após infarto, Herson Capri retorna aos palcos e estreia peça
Ator apresentou 'A Sabedoria dos Pais' ao lado de Natália do Vale em São Paulo
Celebridades
Tânia Maria revela que não irá ao Oscar 2026 e envia recado aos fãs
Atriz de 79 anos, destaque em O Agente Secreto, seguirá no Brasil por recomendação médica
Celebridades
Chay Suede posa sem camisa após treino e mostra abdômen definido
Ator compartilhou foto na academia nesta quinta-feira (5) e chamou atenção dos seguidores
Celebridades
Marquito permanece na UTI após acidente de moto; hospital divulga novo boletim
Humorista de 73 anos está em estado grave, porém estável, segundo hospital em São Paulo
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.