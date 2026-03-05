Matéria Salva!

Famosos participam de jantar de gala em SP
Celebridades

Gabriela Prioli, Thiago Mansur, Thais Fersoza e Michel Teló foram alguns dos presentes

Gabriela Priolli e Thiago Mansur
Gabriela Priolli
Suzana Gullo, mulher do Marcos Mion
Michel Teló e Thais Fersoza
Thais Fersoza
Diversos famosos participaram de um jantar de gala, na noite desta quinta-feira (5), em São Paulo. Entre os presentes estão Gabriela Prioli, Thiago Mansur, Thais Fersoza, Michel Teló e Suzana Gullo, mulher do Marcos Mion. Confira fotos!
